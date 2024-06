Pattinaggio, Beatrice Nannipieri incanta con “Over the rainbow”

Alla sua prima partecipazione al campionato nazionale Uisp di SoloDance che si è disputato a Bologna presso l'impianto di Calderara di Reno, Beatrice Nannipieri classe 2015 nella categoria Pro Minis, incanta il pubblico e la giuria sulle note di Over the rainbow

Alla sua prima partecipazione al campionato nazionale Uisp di SoloDance che si è disputato a Bologna presso l’impianto di Calderara di Reno, Beatrice Nannipieri classe 2015 nella categoria Pro Minis, incanta il pubblico e la giuria sulle note di Over the rainbow, tratto dal noto film del Mago di Oz, conquistando un prestigioso oro. Felice all’ uscita del programma, Beatrice ha ricevuto congratulazioni da tutti nel palazzetto e super soddisfatta è rimasta la sua allenatrice Viola Barni che l’ ha accompagnata in gara e seguita nella sua lunga e intensa preparazione.

Condividi:

Riproduzione riservata ©