Pattinaggio, bene Nannipieri al Trofeo delle Regioni

Per la polisportiva La Rosa Livorno una seconda competizione nella categoria Giovanissimi B di Beatrice Nannipieri che nel suo programma libero ha ottenuto un prestigioso quinto posto questa

Si è chiuso il sipario anche al palazzetto di Montebelluna che ha ospitato la terza edizione del Trofeo delle Regioni, fase unica dove i più bravi mini pattinatori d’Italia si sono potuti confrontare in diverse competizioni. Tutti atleti dagli 8 agli 11 anni, ma già con un’agguerrita voglia di arrivare e mettersi in risalto. Per la polisportiva La Rosa Livorno una seconda competizione nella categoria Giovanissimi B di Beatrice Nannipieri che nel suo programma libero ha ottenuto un prestigioso quinto posto questa volta pattinando sulle note del film La Bella e la Bestia interpretando Bell. Dopo un programma impeccabile la soddisfazione di aver concluso un anno intenso di sacrifici per Beatrice, la sua insegnante di pattinaggio Cinzia Savi, conferma che il piazzamento ottenuto è un risultato davvero importante, lo stesso per Viola Barni e il preparatore atletico Andrea Bientinesi. Da casa lo staff e tutta la Polisportiva La Rosa Livorno si complimentano per i bei risultati.

Condividi:

Riproduzione riservata ©