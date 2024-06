Pattinaggio. Bianca Secchioni è bronzo ai Nazionali di Roccaraso

Ancora successi per le atlete della Polisportiva La Rosa allenate da Letizia Tinghi. Terzo posto di prestigio nella categoria Giovani Promesse 4 per Bianca Secchioni e quinta piazza ottenuta da Vittoria Cerase

La giornata di venerdì 14 giugno ha regalato alla Polisportiva La Rosa Livorno due importanti successi a Roccaraso durante le fasi del Trofeo Nazionale Giovani Promesse 4, Bianca Secchioni, classe 2015 conquista la terza posizione presentando un programma eseguito in velocità, scorrevolezza, interpretazione e decisione. Le batterie della competizione si fanno sempre più impegnative ma, la meravigliosa pavimentazione dell’impianto del Palaghiaccio Bolino, permette l’esecuzione di ottimi numeri ed è una grande soddisfazione uscire dalla gara dopo aver eseguito il programma senza errori.

Stessa situazione nel pomeriggio per Vittoria Cerase, classe 2013, categoria Giovani Promesse 4, che ha ottenuto un fantastico quinto posto lottando fianco a fianco con atlete di altissimo livello nella sua batteria e riuscendo a presentare un programma pulito, veloce e ben interpretato, che ha fatto si che abbia superato molte delle sue avversarie. Soddisfatta l’allenatrice che le ha accompagnate in gara, la pluricampionessa mondiale Letizia Tinghi insieme al Consigliere Federal e presidente della Polisportiva La Rosa Livorno, Mario Tinghi.

