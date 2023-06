Pattinaggio. Bottino d’oro nella prima giornata dei “Primi Passi A” a Roccaraso

Prima giornata a Roccaraso per i primi mini atleti della polisportiva La Rosa Livorno...alla loro prima fase nazionale un bottino prestigioso

Prima giornata a Roccaraso per i primi mini atleti della polisportiva La Rosa Livorno…alla loro prima fase nazionale un bottino prestigioso. Anno 2017 oro per Eleonora Ferrigno e anno 2015 oro per Gabriele Pastorella. Ottima la prestazione delle altre pattinatrici che hanno difeso con onore la città labronica Chiara Giardi, Diana Pastorella, Clara Suppa, Emily Baggiani, Sara Mazzoni per i primi passi A 2015 e Mia Mazzotta e la piccola Giorgia Pastorella anno 2017 sempre primi passi A.

Orgoglio della Polisportiva La Rosa Livorno, accompagnati a questo evento dal presidente della società Mario Tinghi sennonché consigliere federale FISR e l allenatrice pluricampionessa mondiale di pattinaggio a rotelle Letizia Tinghi.

