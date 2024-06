Pattinaggio. Campionati Regionali Uisp: ancora medaglie per la Polisportiva La Rosa

Continuano i risultati ai campionati Regionali Uisp per le atlete della polisportiva La Rosa Livorno.

Nuovamente a salire sul podio e conquistare medaglie importanti sono state per la categoria Juniores Uisp oro per Allegranti Azzurra, un quinto posto per Joeyly Sancez Cordero, per la categoria Jeunesse oro per Giommi Asya e bronzo per Balloni Mya, per la categoria Azzurri giovani un quarto posto per Pichi Agata e un settimo posto per Pisano Anna, Falleni Emma oro categoria Novizi Giovani, Bastrei Gemma oro categoria Piccoli Azzurri Debuttanti, argento per Denaro Nicole, giovani Azzurri Debuttanti, Nannipieri Beatrice argento categoria Novizi Uisp, Del Gratta Nina oro categoria Primavera Debuttanti, Giommi Noemi bronzo categoria Primavera, per la categoria Allievi bronzo per Faraoni Giorgia una nona posizione per Baroncini Margherita per la categoria Allievi Uisp. Per la Formula 6 C oro per Perfetti Giuliana, mentre per la Formula 5 C una sesta posizione per Perullo Eva, per la categoria Formula 3 C un Argento con Solinas Bianca, per la categoria Formula 2 D un bronzo per Benvenuti Asya e una undicesima posizione per Barretta Francesca, nella Formula 2 E conquista una settima posizione Battini Michelle seguita in quindicesima posizione da Zannotti Chiara, per la categoria Formula 4 C Iiriti Linda che arriva all undicesimo posto, per la categoria Formula promo D Lavoratori Sofia si classifica al ventiduesimo posto, per la categoria Formula primo B un quattordicesimo posto per Bertini Olivia Matilde e per la categoria Formula promo A un argento per Bencini Bianca una quarta posizione per Secchioni Bianca e una sesta posizione per Bertini Agata. Per il campionato Uga rosso ottavo posto di Casella Noemi e diciottesimo di Pratesi Matilde, mentre nella categoria Uga rosso Orsetti un quarto posto per Dioguardi Alice, un quattordicesimo posto per Vanni Aurora e un ventinovesimo posto per Morelli Lisa. Perla categoria Formula promo D si è classificata al quattordicesimo posto Fornaciari Noemi e al diciassettesimo Verdone Giorgia.

Tutte queste atlete sono state seguite, allenate e supportate dai seguenti tecnici, Laura Ferretti tecnico della Nazionale italiana, Andrea Bientinesi preparatore tecnico della Nazionale Italiana, Cinzia Savi, Linda Mattei, Viola Barni coreografa, Letizia Tinghi pluricampionessa Mondiale di pattinaggio artistico, Gabriele Gasperini campione del mondo di danza sui pattini e prenderanno parte ai campionati nazionali Uisp che si svolgeranno a Bologna in diversi impianti coperti e a Massa. Per tutte le atlete un grande in bocca al lupo.

