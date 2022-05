Pattinaggio. Di Giorgi e Grechi si qualificano per gli Italiani

Le ultime qualificazioni per i campionati italiani di pattinaggio artistico si sono svolti a Pistoia e a Massa, per la categoria Divisione nazionale “C” e “D”. Olivia Di Giorgi nella “D” in una bellissima gara si è qualificata al secondo posto. Nella “C” Martina Grechi al 4° posto. Tutte e due del Circolo polisportivo Arci La Rosa.