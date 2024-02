Pattinaggio. Due argenti per la Polisportiva La Rosa con le Sea Star e le Sea Moon

Un grande applauso a Viola Bardi, Sara Russo, Martina Grechi e Vittoria Balestri delle Sea Star e a Matilde Faccin, Azzurra Allegranti, Anna Pisano e Nicole De Bellis delle Sea Moon

Domenica 25 febbraio al Play Hall di Riccione si svolti i campionati interregionali di pattinaggio dei quartetti e le atlete della Polisportiva La Rosa Livorno hanno conquistato due argenti. Il primo è arrivato nella categoria Senior con le 4 atlete del gruppo Sea Star che hanno portato il brano Reborn, incantando il pubblico con le loro acrobazie tecniche di alto livello e la velocità di esecuzione all’unisono. Le Sea Star sono Viola Bardi, Sara Russo, Martina Grechi e Vittoria Balestri.

Il quartetto della categoria Junior ha conquistato l’altro argento. Si tratta delle Sea Moon che si sono esibite sulle note di una Venezia di altri tempi ambientando la coreografia in una Venezia 1700, con le loro magnifiche espressioni artistiche di alto livello tecnico. Queste pattinatrici sono Matilde Faccin, Azzurra Allegranti, Anna Pisano e Nicole De Bellis. Tutte queste ragazze sono state accompagnate in gara dal maestro di danza e pluricampione del mondo Gabriele Gasperini. Congratulazioni da tutto lo staff tecnico della Polisportiva La Rosa Livorno per i successi raggiunti.

