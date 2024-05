Pattinaggio. Due ori e un argento ai Regionali Fisr per La Stella

Con un programma di gara ricco di elementi tecnici ben eseguiti Aurora Fioravanti vince il titolo regionale conquistando l'accesso alla finale dei campionati italiani che si svolgeranno a Piancavallo nel mese di luglio. Oro anche per Lara Pennacchia categoria Divisione Nazionale B specialità obbligatori

Oro per Aurora Fioravanti nella categoria Divisione Nazionale B specialità libero ai regionali Fisr disputati a Massa. Con un programma di gara ricco di elementi tecnici ben eseguiti Aurora vince il titolo regionale conquistando l’accesso alla finale dei campionati italiani che si svolgeranno a Piancavallo nel mese di luglio. Oro per Lara Pennacchia categoria Divisione Nazionale B specialità obbligatori, detentrice del titolo italiano 2023 che sarà impegnata a fine mese nei campionati italiani che si svolgeranno a Prato.

Sempre a Prato scenderanno in pista nella categoria Cadetti Anna Grossi argento ai campionati regionali e campionessa italiana 2023, Nina Succi al primo anno nella categoria che detiene un quinto posto agli italiani 2023 e Viola Menicagli che ha già ben figurato nella categoria agli italiani dello scorso anno.

Per la categoria Esordienti Regionali A un bel quarto posto negli esercizi liberi per Mia Ariel Frati che parteciperà al Trofeo Nazionale Fisr in programma a Roccaraso. Tutto lo staff della società si complimenta con le atlete per gli ottimi risultati fin qui raggiunti.

Condividi:

Riproduzione riservata ©