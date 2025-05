Pattinaggio. Emma e Beatrice conquistano il podio

Domenica 27 aprile segnata da un tour de force di competizioni, ha visto le due pattinatrici della Polisportiva La Rosa Livorno conquistare ancora altre medaglie al campionato Regionale Uisp di Solo Dance che si è disputato a Massa. Nel giro di una settimana queste due atlete hanno partecipato a tre competizioni diverse dimostrando di mantenere un ottimo autocontrollo in gara e la voglia di dare sempre il massimo ad ogni prestazione. Lo scendere così tante volte in gara in poco tempo ha innescato in loro un livello di adrenalina altissimo, tanto che la loro ultima esibizione le ha fatte vincere un oro, da parte di Emma Falleni nella categoria Giovanissimi Internazionali e un bronzo per Beatrice Nannipieri nella categoria Esordienti internazionali.

In contemporanea a questa fase del regionale UISP, a Pisa, nell’ impianto polivalente coperto della società Skating Academy si è disputata la prima Fase del Trofeo Regionale FISR delle Giovani Promesse.

Sei atlete della Polisportiva La Rosa Livorno si sono esibite nelle categorie Giovani Promesse B classe 2016/17, Luna Petracco arrivata tredicesima, Bianca Voir quindicesima e Fantozzi Ambra diciottesima, mentre nella categoria Giovani Promesse C classe 2016/17 Eleonora Ferrigno arriva tredicesima posizione, Anita Angeli quattordicesima e Janel Brondi diciottesima. Queste atlete sono state seguite in pista da Letizia Tinghi e Agnese Mori.

