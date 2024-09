Pattinaggio. Emma è bronzo al Trofeo delle Regioni. Beatrice si piazza 5ª

Grande soddisfazione per la Polisportiva La Rosa. Emma Falleni sale sul podio mettendosi al collo un bronzo mentre Beatrice Nannipieri è quinta nella categoria Giovanissimi Internazionle

Continuano a Montebelluna in provincia di Treviso presso il palazzetto di pattinaggio le competizioni del 3° Trofeo delle Regioni, dove oltre 400 pattinatrici, le migliori d’ Italia dagli 8 agli 11 anni si sono confrontate per conquistare il migliore piazzamento, e la piccola pattinatrice della Polisportiva La Rosa Livorno Emma Falleni, ha conquistato una preziosissima medaglia di bronzo. Emma sperava tanto di salire sul podio a questo importante appuntamento , un sogno nel cassetto che si è realizzato, grazie alla sua grande determinazione, sicurezza e instancabile tenacia durante la preparazione con i tecnici Cinzia Savi, Viola Barni e Andrea Bientinesi felici che tutti gli sforzi e sacrifici fatti hanno permesso di raggiungere l’ obiettivo. Le avversarie erano molto preparate, e benché la categoria fosse Giovanissimi anno 2016, la maturità di queste atlete mini, è stata più alta delle aspettative Anche per lei da casa un tifo sentito da tutte le atlete della Polisportiva La Rosa Livorno.

La prima atleta che è scesa in pista per la Polisportiva La Rosa Livorno nella giornata è stata invece Beatrice Nannipieri che ha ottenuto un bellissimo quinto posto nella categoria Giovanissimi Internazionale anno 2015 per la competizione di Solo Dance. Per lei è stato un debutto importantissimo che ha visto i frutti di un intenso anno di preparazione, dove ha potuto ancora una volta incantare il pubblico per la sua raffinata dolcezza e precisione durante la presentazione del suo programma di gara sulle note di Over the rainbow, colonna sonora del film Il Mago di Oz. Felici le insegnanti Cinzia Savi e la coreografa e tecnico Viola Barni che l’ hanno accompagnata in gara e soddisfatto il suo maestro di solo dance Gabriele Gasperini che l’ ha meticolosamente preparata per questo importante appuntamento. Tutto lo staff e le pattinatrici della polisportiva La Rosa Livorno da casa faceva il tifo per Bea, una bambina molto promettente che affronta il pattinaggio artistico con tanta determinazione e passione.

