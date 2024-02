Pattinaggio. Esibizione al Circolo La Rosa

Domenica 11 febbraio, sotto forma di allenamento/gara al Circolo Arci “La Rosa”, le piccole atlete pattinatrici della categoria “Primi Passi” e “Giovani Promesse” si sono esibite con il proprio disco gara nella pista dove si allenano durante la settimana. Questo per favorire il contatto con il pubblico e la messa in opera del disco gara. Sotto l’attenta guida dell’allenatrice Letizia Tinghi, pluricampionessa mondiale, la mattinata è scorsa via piacevolmente per tutti. Al termine premiazione per tutte le atlete e appuntamento alla prossima esibizione.

