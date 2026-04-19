Pattinaggio, esordio regionale per La Rosa Livorno: 13 atlete in pista e due ori a Forcoli

Al Trofeo regionale Primi Passi e Giovani Promesse, tante giovani al debutto per la Polisportiva La Rosa Livorno: medaglie, piazzamenti e grande entusiasmo in un fine settimana che ha premiato impegno e inclusione

All’impianto di Forcoli, dove la società La Nuova Primavera Pattinaggio ha organizzato l’evento, si è alzato il sipario sulle fasi iniziali del Trofeo regionale Primi Passi e Giovani Promesse. Tante le presenze nelle categorie A, B, C e D, con atlete nate negli anni 2020, 2016, 2015, 2012, 2010 e precedenti.

Per la Polisportiva La Rosa Livorno sono scese in pista 13 atlete, tutte alla loro prima esperienza in un campionato regionale. Un debutto importante, accompagnato da risultati significativi e tanta emozione. Nella categoria Primi Passi A 2020 è arrivata una splendida medaglia d’oro per Viola Vinciguerra, mentre Aurora Crespi ha chiuso al sesto posto e Anna Petta al nono.

Per la categoria Primi Passi A 2016, nella prima batteria Anna Vestri si è classificata nona e Gioia Guida dodicesima; nella seconda batteria dodicesimo posto per data-start=”1208″ data-end=”1229″>Miriam D’Agostino.Nella categoria Primi Passi B 2016 ottavo posto per Caterina Cecere, undicesimo per Emma Gentini, dodicesimo per Alisia Pirelli e quattordicesimo per Marina Huqi.

Per la categoria Primi Passi B 2015, Mia Costagnoli ha conquistato l’ottava posizione, mentre nella categoria data-start=”1534″ data-end=”1556″>Primi Passi D 2015 Amelia Toschi Gascon ha chiuso anch’essa all’ottavo posto.

A chiudere in bellezza è stata Marta Vinciguerra, che ha conquistato la medaglia d’oro nella categoria 2010 e over, distinguendosi anche per la sua straordinaria energia in pista.

Le atlete sono state accompagnate dai tecnici Agnese Mori, Giuliana Perfetti e dalla maestra inclusiva Letizia Tinghi. Proprio Marta Vinciguerra, atleta portatrice di disabilità, ha saputo coinvolgere e conquistare il pubblico con un programma ricco di entusiasmo, sostenuta in gara dalla tecnica Tinghi.

Un’esperienza significativa che unisce sport, crescita e inclusione, lasciando ottime prospettive per il futuro della società livornese.

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