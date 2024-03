Pattinaggio, Faraoni e Balestri sul gradino più alto del podio agli Interprovinciali

Soddisfatta la loro allenatrice Viola Barni, coreografa della Polisportiva La Rosa Livorno che ha accompagnato in questa nuova esperienza di solo dance le due atlete

Ancora una domenica di successi per le due pattinatrici della Polisportiva La Rosa Livorno che il 10 marzo si sono classificate al secondo posto a Pistoia dove si è svolta un’latra fase dei campionati Interprovinciali Toscani.

Giorgia Faraoni nella categoria si è classificata al primo posto nella categoria Nazionale Allievi e Vittoria Balestri al primo posto nella categoria Nazionale Jeunesse.

Soddisfatta la loro allenatrice Viola Barni, coreografa della Polisportiva La Rosa Livorno che ha accompagnato in questa nuova esperienza di solo dance le due atlete. Questi campionati vogliono essere per le atlete della polisportiva La Rosa Livorno un punto di inizio per perfezionare la preparazione verso competizioni più impegnative.

Condividi:

Riproduzione riservata ©