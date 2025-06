Pattinaggio. Ferrigno si veste d’argento, Gentili è bronzo

Eleonora Ferrigno, nella categoria Giovani Promesse C classe 2017/16, conquista una brillante medaglia d'argento. Arriva una preziosa medaglia di bronzo per Vittoria Gentili nella categoria Giovani Promesse D anno 2012/13

Sono quasi terminate le competizioni del 4° Trofeo Nazionale Primi Passi e Giovani Promesse che si svolge in contemporanea nell’impianto di Luni Mare e nel Palasport di Massa.

Eleonora Ferrigno, nella categoria Giovani Promesse C classe 2017/16, conquista una brillante medaglia d’argento e le sue compagne di squadra arrivano Anita Angeli decima e Janel Brondi undicesima. Chiara Ughi conclude la sua prestazione in dodicesima posizione.

data-end=”575″ />Per la competizione di Luni Mare, nella categoria Giovani Promesse D anno 2014/15, in sesta posizione si classifica Nina Guarducci e in settima posizione Camilla Rossi.

Sempre sulla pista di Luni Mare arriva una preziosa medaglia di bronzo per Vittoria Gentili nella categoria Giovani Promesse D anno 2012/13, e le sue compagne di squadra si classificano Eva Guarducci e Martina Vincenti in quinta posizione.

Queste atlete sono state seguite a scendere in pista dai tecnici Letizia Tinghi, Cinzia Savi e Agnese Mori.

