Pattinaggio. Ginevra emoziona, Chiara conquista il bronzo

Siamo sempre sulle Piste di pattinaggio di Luni Mare e di Massa dove continuano giornalmente i successi degli atleti della polisportiva La Rosa Livorno durante lo svolgimento delle competizioni del trofeo nazionale dei Primi Passi e Giovani Promesse

Siamo sempre sulle Piste di pattinaggio di Luni Mare e di Massa dove continuano giornalmente i successi degli atleti della polisportiva La Rosa Livorno durante lo svolgimento delle competizioni del trofeo nazionale dei Primi Passi e Giovani Promesse.

A volte non sono le medaglie che conquistano il pubblico ma è l’ emozione che si prova a vedere con quanta normalità Ginevra Maria Fortuna, bambina con disabilità , Atleta della polisportiva La Rosa Livorno scende in pista, esegue il suo programma e tutto il pubblico emozionato fino alle lacrime applaude ad ogni suo gesto tecnico. Anche per lei, quella della fase nazionale con le normodotate, è stato un modo di integrazione totale, e non importa essere arrivati ultimi, importa invece aver presentato un programma dignitoso e giudicabile . Ginevra ha ringraziato con tutto il fiato che aveva il pubblico che l’ ha sostenuta per tutta la gara …dimostrazione questa , che la disabilità spontaneamente riconosce coloro che vengono travolti dall’ emozione.Con lei in gara altre due atlete che nella categoria Primi passi B 2014 hanno riscosso i seguenti risultati: settima Salvi Maria Giulia, Nona Ungarini Selene.

Sempre a Luni Mare, conquista una prestigiosa Medaglia di Bronzo Zannotti Chiara che si riconferma anche quest’ anno sul podio, Settima si classifica Barretta Francesca , entrambe nella categoria Giovani Promesse F -2009.

Nell’ impianto di Massa le piccole atlete della categoria Giovani Promesse B 2016/17 si classificano: Voir Bianca al decimo posto, Fantozzi Ambra e Petracco Luna all’ undicesimo posto. Abu Hashish Gioia nella categoria Giovani Promesse B 2014/2015 arriva tredicesima alla sua primissima esperienza in campo nazionale come Servili Yuna Alexandra nella categoria Giovani Promesse A 2012/2013 conquista l’ undicesimo posto e Ciantelli Anna nella categoria Giovani Promesse B 2012/2013 si classifica al nono posto. Nella categoria Giovani Promesse H anno -2009 Iiriti Linda conquista una sesta posizione e Perfetti Giuliana arriva ottava. A seguire queste atlete il tecnico Inclusivo Letizia Tinghi, il tecnico Savi Cinzia e il tecnico Perfetti Giuliana.

Condividi:

Riproduzione riservata ©