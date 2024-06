Pattinaggio, il Circolo La Cigna brilla a Roccaraso

A Roccaraso è andata in scena la seconda parte del Trofeo Nazionale Fisr di pattinaggio artistico per le categorie Giovani promesse. In questa settimana di gara sono scesi in pista ben 1200 atleti provenienti da tutta Italia e ben 18 atleti sono del Circolo La Cigna che hanno portato a casa 11 medaglie d’oro , 3 medaglie d’argento e 3 medaglie di bronzo.

Di seguito i loro nomi: Pascuzzi Aurora 1 classificata, Marinai Greta 4 classificata, Frattolillo Emma 1 classificata, Pellegrino Greta 1 classificata, Raffaelli Linda 3 classificata, Luschi Emma 2 classificata, Galatolo Alice 1 classificata, Salvadori Bianca 1 classificata, Chinello Eva 3 classificata, Simonetti Alma 1 classificata, Notaristefano Sofia 1 classificata, Pireddu Francesca 1 classificata, Mengini Anna 2 classificata, Manolio Michelle 1 classificata, Petracchi Rebecca 3 classificata, Freschi Martina 4 classificata, Carabella Aurora 1 classificata e Davini Alessandro 1 classificato.

Grande soddisfazione per i tecnici Possenti Debora, Peralta Leandro, Peralta Diletta, Cellini Alessia e e Blasizza Martina, che si complimentano con tutti i propri atleti per aver ottenuto questi risultati frutto del grande lavoro svolto giornalmente in pista, dove gli atleti lavorano e si divertano in un ambiente sano e divertente.

Il giorno 7 Luglio presso l’impianto sportivo del Circolo La Cigna in Via delle Sorgenti N 236/A, si svolgerà la consueta festa di chiusura per festeggiare la fine della stagione e l’inizio di una nuova stagione speriamo piena di successi come questa appena conclusa.

