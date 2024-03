Pattinaggio. Il Circolo Polisportivo La Rosa fa il pieno di medaglie al campionato Regionale

Ben 2 ori con Nina Del Gratta e Gemma Bastrei, un argento con Noemi Giommi e 4 bronzi con Mya Balloni, Giorgia Faraoni, Beatrice Nannipieri e Emma Falleni

Le pattinatrici del Circolo Polisportivo La Rosa fanno il pieno di medaglie ai campionati regionali di pattinaggio artistico, specialità esercizi obbligatori, che si è svolto al Palazzetto dello Sport di Maliseti (Prato). Ben 2 ori con Nina Del Gratta e Gemma Bastrei, un argento con Noemi Giommi e 4 bronzi con Mya Balloni, Giorgia Faraoni, Beatrice Nannipieri e Emma Falleni.

4° posto per Asia Giommi e 10° posto per Azzurra Allegranti. Risultati di prestigio che mettono la polisportiva al 3° posto assoluto nella classifica degli esercizi obbligatori che consentiranno alle pattinatrici di partecipare ai campionati italiani. Questi risultati sono il frutto del lavoro svolto con gli in segnanti Laura Ferretti, Cinzia Savi e dal preparatore atletico Andrea Bientinesi.

