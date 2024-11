Pattinaggio, il gruppo Khaos de “La Stella” trionfa a Calenzano

con la loro interpretazione di “Nightmare Before Christmas”, i livornesi hanno conquistato i cuori del pubblico e la stima della giuria di gara. Il loro programma ha raggiunto punteggi da capogiro: 7.7 e 8.0 per movimento d’insieme, coreografia e interpretazione, grazie ai quali il gruppo Khaos ha conquistato il gradino più alto del podio

Il gruppo ‘Khaos’ stupisce ancora e conquista il cuore del pubblico e della giuria ai campionati di pattinaggio Uisp Nazionale fase 2 Toscana gruppi folk, valevoli per il “Memorial Glauco Cintoi”. Domenica la giornata di gara al palazzetto dello sport di Calenzano ha visto la partecipazioni di numerosi atleti e tra questi gli 11 pattinatori e pattinatrici della società La Stella di Livorno che hanno creato il gruppo Khaos: con la loro interpretazione di “Nightmare Before Christmas”, i livornesi hanno conquistato i cuori del pubblico e la stima della giuria di gara. Un’esecuzione piena di emozione e coinvolgimento, che ha fatto emergere la passione e l’impegno che questi atleti e le loro allenatrici hanno investito in questo progetto, allenandosi giorno dopo giorno sulla pista di viale Nazario Sauro con determinazione e dedizione. Un lavoro che ha permesso di costruire un programma che domenica ha raggiunto punteggi da capogiro: 7.7 e 8.0 per movimento d’insieme, coreografia e interpretazione, grazie ai quali il gruppo Khaos ha conquistato il gradino più alto del podio.

Non resta che augurare buona fortuna a questi ragazzi e complimentarsi per il lavoro svolto, incentrato ai campionati italiani di Calderara del prossimo dicembre durante il ponte dell’Immacolata.

Le allenatrici: Greta Malloggi e Veronica Bocelli.

Gli atleti: Marco Mouton, Nina Baldi, Gabriele Tomati, Mattia Sviato, Virginia Testa, Aurora Auribelli, Giulia Mari, Sara Casarosa, Carolina Terreni, Chiara Albanesi, Maria Antonini.

Condividi:

Riproduzione riservata ©