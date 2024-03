Pattinaggio. Il gruppo Vertigo conquista la medaglia di bronzo al campionato nazionale Fisr

Passione, sacrificio, determinazione, il valore della complicità dentro e fuori dalla pista, amore per questo sport, sono questi i valori e i punti fermi che hanno portato il gruppo Vertigo a conquistare uno strabiliante risultato

Passione, sacrificio, determinazione, il valore della complicità dentro e fuori dalla pista, amore per questo sport, sono questi i valori e i punti fermi che hanno portato il gruppo Vertigo a conquistare uno strabiliante risultato.

Vertigo, piccolo gruppo divisione nazionale, composto da atlete appartenenti a ben due società livornesi, Pattinaggio artistico la stella e circolo arci la cigna gymnasium, ha conquistato la medaglia di bronzo al campionato italiano gruppi spettacolo e sincronizzato Fisr -Coppa Myrenty che si è tenuto a Conegliano lo scorso 21 marzo. La Zoppas Arena ha tenuto il fiato sospeso per l’intera gara che ha visto la partecipazione di ben 26 gruppi che si erano qualificati al campionato nazionale, tra questi Vertigo con “Diritto alla speranza” entra in pista ventesimo e ha ribaltato le aspettative conquistando un meritatissimo terzo posto, pattinando un programma ben eseguito a livello tecnico e coinvolgendo la giuria con la loro convincente e toccante interpretazione del tema scelto, ovvero la vita nelle carceri, la condanna all’ergastolo che toglie ogni speranza di riscatto, di vita, di sogni al di là di quella piccola finestra che dalla cella si apre sul mondo. Le atlete del gruppo Vertigo , studiano lavorano, insegnano a loro volta il pattinaggio alle nuove generazioni e ogni sera si ritrovano e si allenano, perfezionano i passi, la tecnica di gruppo, i movimenti.

In quei 4 minuti di gara, hanno concentrato tutto l’impegno, la passione e la dedizione di anni di allenamenti trascorsi a pattinare all’aperto sulle piste livornesi al freddo dell’inverno e al caldo dell’estate, cercando luoghi in cui poter pattinare in caso di maltempo spostandosi anche a Pisa o Firenze, pur di poter essere pronte per questo momento che finalmente è arrivato, un risultato ambito, desiderato e conquistato con questo terzo posto sul podio del campionato italiano e che le porterà il prossimo anno a gareggiare nelle categorie effettive.

Le allenatrici Anselmi Irene, Lorenzelli Silvia e Camilla Serraglini, che hanno seguito le atlete di Vertigo in questi anni sono fiere e soddisfatte del percorso di crescita fatto dal gruppo, e con loro anche il coreografo Nicola Marenda che Le ha seguite con dedizione in questo anno per costruire un programma valido, competitivo ed emozionante sia per le pattinatrici che lo interpretano che per il pubblico che le ha seguite alla Zoppas Arena e in streaming da casa.

L’impegno e il duro lavoro portano sempre risultati e grandi soddisfazioni.

Complimenti a Vertigo per la sua medaglia di bronzo al campionato italiano Fisr gruppi spettacolo e sincronizzato 2024.

Le pattinatrici: Veronica Bocelli, Rachele Caruccio, Elisa Luzzi, Elisa Pagliai, Martina Puliti, Adele Salemmi appartenenti alla società Pattinaggio Artistico La Stella di Livorno. Diletta Peralta, Martina Blasizza, Alessia Cellini appartenenti alla società Circolo Arci La Cigna di Livorno.

Condividi:

Riproduzione riservata ©