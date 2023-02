Pattinaggio, in luce le pattinatrici livornesi. I risultati

Anche questa volta le pattinatrici livornesi hanno ben figurato ai campionati regionali, ma con classifiche provinciali

Anche questa volta le pattinatrici livornesi hanno ben figurato ai campionati regionali, ma con classifiche provinciali. Nella gara alcune insufficienti sono venute fuori causate dalle temperature rigide, che nelle ultime due settimane hanno condizionato gli allenamenti in piste allo scoperto. Molte altre province le società sportive si allenano in impianti coperti sempre. Nonostante ciò non sono mancati dei buoni risultati, ma per dovere di cronaca dovremo pubblicare solo le classifiche provinciali.

Categoria divisione nazionale A

Oro per Aurora Fioravanti (Pattinaggio La Stella), argento per Azzurra Allegranti (Circolo Patt.La Rosa) bronzo per Vittoria Poreddu (Circolo La Cigna) 4° posto per Viola Menicagli (La Stella), 5° Samira Carmignani (La Cigna) 6° posto per Anna Pisano (La Rosa) 7° posto per Agata Pichi (La Rosa).

Divisione Nazionale C

Oro per Martina Grechi (Circ.Patt.La Rosa) argento per Viola Guillet (Circ. La Cigna).

Categoria Allievi B

Oro per Nina Succi (Pattinaggio La Stella) argento per Anna Grossi (Pattinaggio La Stella)

Categoria Esordienti A

Oro per Giulia Orlova (Circ. La Cigna) argento per Noemi Giommi (Circ. La Rosa)

Categoria Giovanissimi A

Oro per Beatrice Nannipieri (Circ.La Rosa)

Condividi: