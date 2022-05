Pattinaggio: la carica dei 400: due weekend al top

Maggio ha messo Livorno al centro del movimento legato al pattinaggio con due weekend ricchi di eventi e partecipazione

Mediagallery

Maggio ha messo Livorno al centro del movimento legato al pattinaggio con due weekend ricchi di eventi e partecipazione. Il Comitato UISP Terre Etrusco-Labroniche ha organizzato due appuntamenti che, complessivamente, hanno visto all’opera oltre 400 atlete da tutta la Toscana. Il primo atto è coinciso, sabato 15 maggio, con la fase 1 Nazionale UGA, che si è svolta sulla pista della Sovrana (Cigna Gymnasium), dove si sono viste all’opera più di 100 atlete appartenenti alle società Circolo Arci La Cigna Gymnasium, Pattinaggio Artistico La Stella, Circolo Pattinaggio La Rosa ed Etruska Asd. Tutto alla presenza della coordinatrice provinciale di pattinaggio artistico UISP per Terre Etrusco Labroniche Ilaria Stefanini e del responsabile provinciale FISR Daniele Anselmi. Alla gara hanno partecipato atlete esordienti e, ad esempio, nella categoria Uga-un Azzurro – Minion A si sono ben distinte Gemma Keir e Anna Brilli de La Stella, mentre nella Uga-Un Verde – Minion A spiccano le prove di Rachele De Vanni (La Cigna Gymnasium) ed Emma Falleni (La Rosa). Il Villaggio Bastia, invece, ha ospitato sabato 22 maggio la manifestazione regionale dei Gruppi Folk per il Memorial Glauco Cintoi, con quasi 300 atlete da tutta la Toscana, sotto gli occhi di un colorito pubblico, oltre che del responsabile regionale UISP di pattinaggio Stefano Ceccarelli, Ilaria Stefanini e Daniele Anselmi; intervenuti durante l’evento anche il sindaco di Livorno Luca Salvetti e il presidente UISP Terre Etrusco-Labroniche Daniele Bartolozzi. Nei quartetti, alla voce Giovani Promotional si è imposta La Cigna Gymnasium con il gruppo The Girls on Fire, mentre nella categoria Junior Promotional si è imposto il Siena Roller Team con il gruppo Flashlight. Se la società Polvere di Stelle ha prevalso tra le Senior, l’Asd The Black Panters ha avuto la meglio tra le Master con il gruppo Infinity Team. Queste le prime classificate nelle altre categorie: Sunrise, Siena Roller Team (Under 12); Starfalling, Fiorentina Pattinaggio (Under 16); Flashlight, Siena Roller Team (New Folk Uisp); Royal Life, Coop Empoli (Quartetti Giovani Professional); Ares, Poggibonsese (Quartetti Junior Professional), Sea Stars, Arci La Rosa (Quartetti Senior Professional); Starwhite, Fiorentina Pattinaggio (Under 18 Professional); Vertigo, La Stella (Piccoli Gruppi Professional).