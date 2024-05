Pattinaggio. La Polisportiva La Rosa ai regionali Uisp con la Solo Dance

Si sono disputate le prime fasi del campionato regionale Uisp di Solo Dance negli impianti coperti di Pistoia e Maliseti Prato e molte altre fasi sono in procinto di essere vissute dalle atlete della Polisportiva La Rosa Livorno. La Solo Dance è una disciplina del pattinaggio artistico, praticata sia a rotelle che sul ghiaccio, dove le atlete che scendono in pista effettuano meticolosamente esercizi su basi musicali presentando esclusivamente passi tecnici, senza salti e trottole, come invece siamo abituati a vedere. Una disciplina questa per niente facile, in quanto è necessario avere un ottima capacità interpretativa, è necessario avere acquisito bene le basi di scivolamento sui pattini, e soprattutto riuscire a non andare fuori tempo, visto che una parte della gara viene disputata su particolari ritmi musicali ai quali sono collegati schemi e sequenze di passi obbligatori per tutti i partecipanti, i quali sulla pista dovranno disegnare e ripetere, con il suo percorso, curve, rettilinei, mentre si delineano passi, incroci, cambi di marcia e altri passi tecnici di varia difficoltà da effettuare rigorosamente a tempo di musica, mantenendo costante anche la velocità di esecuzione. Molto importante è la postura, l’eleganza, la leggerezza.

La seconda parte della gara invece è caratterizzata dalla presentazione di un brano libero nel quale l’atleta farà uscire il lato del suo carattere espressivo, le difficoltà tecniche, sempre rigorosamente legati solo a passi, catturando l’ interesse della giuria e del pubblico presente. Spesso, vengono presentati programmi di gara che hanno un messaggio da offrire al pubblico, oppure sorprendono con incisive sottolineature musicali ,divertono con esecuzioni ironiche, emozionano con interpretazioni profonde, romantiche, gioiose… tutto un mondo da vivere ed esplorare. A questi campionati regionali hanno partecipato Faraoni Giorgia nella categoria Super Dance Silver con la danza obbligatoria la vista Chacha e la free dance interpretando e La Foule di Edith Piaf conquistando la quindicesima posizione, la piccola Nannipieri Beatrice nella categoria Pro Mini presentando la danza obbligatoria Glide Waltz e la free dance sulle note di Over the rainbow classificandosi al secondo posto, Giommi Noemi nella categoria Pro Primavera presentando le due danze obbligatorie sui ritmi di Vista Chacha e Denver Shuffle e la free dance sulle note di Thousand years classificandosi in quinta posizione. Queste atlete sono seguite dal pluricampione del mondo di danza Gasperini Gabriele e dalla coreografa Barni Viola. Dopo questo appuntamento, seguirà un accurata preparazione per la fase nazionale.

