Pattinaggio, la Polisportiva La Rosa al Trofeo Primi Passi: i risultati

Nell’ultimo weekend di aprile si sono svolte la fine delle fasi del trofeo Primi Passi e l’inizio delle Giovani Promesse. Sono terminate le fasi del Trofeo Primi Passi sabato 27 aprile negli impianti di Forcoli, l’ultima atleta ad esibirsi per la Polisportiva La Rosa Livorno è la piccola Janel Brondi anno 2017 nella categoria primi passi C, ottenendo un argento.

Domenica 28 aprile sono iniziate le fasi del Trofeo Giovani Promesse che si svolgeranno negli impianti della Polisportiva Nuova Primavera a Forcoli. La prima fase per le giovani promesse ha visto tra le Debuttanti Bianca Secchioni, Agata Bertini e Bianca Bencini, classe 2015 , conquistare la sesta, settima e nona posizione, Sofia Lavoratori classe 2010, classificata decima, Vittoria Cerase, Nicole Denaro e Olivia Matilde Bertini classe 2013-2014, conquistano un quinto, un quattordicesimo posto e un ventitreesimo posto, Noemi Fornaciari e Giorgia Verdone classe 2011-2012 si classificano al terzo e ventesimo posto. Queste atlete seguite e accompagnate dal tecnico Linda Mattei, dalla Pluricampionessa del mondo Letizia Tinghi, da Cinzia Savi, da Viola Barni e dal preparatore atletico della nazionale Andrea Bientinesi si prepareranno duramente per la prossima fase nazionale che si disputerà a giugno.

