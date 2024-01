Pattinaggio. La Polisportiva La Rosa alla fase interprovinciale Fisr

Domenica 21 gennaio, dopo solo un mese dalle prove in ambito Uisp, le pattinatrici della Polisportiva La Rosa Livorno hanno cercato il confronto in ambito interprovinciale con quartetti e gruppi spettacolo di livello federale

Domenica 21 gennaio, dopo solo un mese dalle prove in ambito Uisp, le pattinatrici della Polisportiva La Rosa Livorno hanno cercato il confronto in ambito interprovinciale con quartetti e gruppi spettacolo di livello federale. Nell’impianto coperto Atl “Il Sole” di Grosseto, hanno visto salire sul gradino più alto il quartetto seniores Sea Star che ha presentato un programma davvero emozionante e con la sua abilità è riuscito a stregare il pubblico. Per il quartetto Sea Moon un quarto posto, e per l’ottetto Cats un quarto posto.

L’impegno di queste atlete ha raccolto buoni risultati, visto che molte pattinatrici si affacciavano a questa disciplina in ambito federale per la prima volta. La società La Stella di Livorno ha presentato il gruppo Vertigo classificandosi al secondo posto. Ancora degnamente alto il livello delle nostre atlete labroniche. Questa gara test sicuramente avrà calibrato l’intensità della prestazione con cui prossimamente riscenderanno in pista nei prossimi appuntamenti

Condividi:

Riproduzione riservata ©