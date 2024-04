Pattinaggio, la Polisportiva La Rosa brilla ai campionati regionali Uisp

Ancora ottimi risultati per il campionato regionale Uips di categoria sempre negli impianti di Grosseto per la gara degli esercizi obbligatori, detti anche esercizi di scuola svoltasi domenica 7 aprile

Ancora ottimi risultati per il campionato regionale Uips di categoria sempre negli impianti di Grosseto per la gara degli esercizi obbligatori, detti anche esercizi di scuola svoltasi domenica 7 aprile. La Polisportiva La Rosa ha ottenuto due medaglie d’argento con Gemma Bastrei categoria Piccoli Azzurri anno 2014 e Nicole Denaro categoria Piccoli Azzurri debuttanti anno 2014, un quarto posto di Beatrice Nannipieri categoria Novizi Uisp anno 2015, un quinto posto di Emma Falleni categoria Novizi Giovani anno 2016, un settimo posto di Agata Bertini categoria Novizi Uisp anno 2015 e un quindicesimo posto per Bianca Secchioni sempre categoria Novizi Uisp anno 2015, queste due atlete alla loro prima uscita sugli esercizi obbligatori in campo regionale. Anche queste atlete seguite da Cinzia Savi, Andrea Bientinesi, Viola Barni e Linda Mattei. Durante questo intenso week end di competizioni Regionali di categoria hanno ottenuto un bellissimo bronzo negli esercizi liberi Giorgia Faraoni per gli Allievi Giovani Debuttanti classe 2012 , e un nono posto sempre negli esercizi liberi per la categoria Allievi UISP Debuttanti anno 2011, Margherita Baroncini. Attendiamo nelle prossime settimane altri risultati per tutte le atlete della polisportiva La Rosa Livorno.

