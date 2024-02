Pattinaggio, la Polisportiva La Rosa domina agli interregionali

Si è tenuta tra sabato 17 e domenica 18 nell’impianto coperto di Maliseti a Prato la seconda fase interprovinciale della federazione per gli sport rotellistici degli esercizi liberi per terminare tutte le competizioni per le categorie che ancora dovevano esibirsi. Ottimi risultati per la categoria Jeunesse femminile con oro di Mya Balloni e argento per Asya Giommi. Per la categoria Esordienti B oro per Nomei Giommi. Per la categoria Giovanissimi B oro per Beatrice Nannipieri, nella categoria Giovanissimi A oro con Emma Falleni.

In contemporanea nello stesso weekend si sono svolte le fasi del sesto Trofeo Kinzica presso l’impianto coperto dello Skating Academy a Pisa dove un altra ventina di atlete della Polisportiva La Rosa Livorno si sono avvicendate con i loro programmi di gara da presentare imminentemente alle varie competizioni di campionato.

Anche per loro quindi una prova importante per rompere il ghiaccio in questo anno nuovo di gare; tra tutte queste atlete hanno raggiunto il podio Vittoria Cerase e Nicole Denaro con un argento e un bronzo, Linda Iriti con un argento, Bianca Bencini e Bianca Secchioni con un oro e un bronzo, Noemi Casella con un altro bronzo, Lisa Morelli bronzo, Benvenuti Asya oro, Bertini Olivia Matilde un bronzo, Barretta Francesca conquista un argento, Solinas Bianca bronzo. Le altre partecipanti comunque hanno conquistato ottime posizioni, Lavoratori Sofia, Bertini Agata , Battini Michelle e Fornaciari Noemi quarte, Verdone Giorgia, Pratesi Matilde, Vanni Aurora seste, Dioguardi Alice settima e Zannotti Chiara e Vittori Giulia Ottave.

Le competizioni della stagione 2024 iniziano così per la Polisportiva La Rosa Livorno, contento lo staff tecnico composto da Savi Cinzia, Linda Mattei, Bardi Viola che hanno accompagnato tutte queste atlete in pista.

