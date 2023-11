Pattinaggio, la Polisportiva La Rosa fa strike: 6 ori per 6 campionesse

La Polisportiva La Rosa Livorno ha partecipato con 6 atlete appartenenti a 6 diverse categorie

A Bologna all’interno dell’impianto PalaPilastro, sabato 25 e domenica 26 novembre si è svolta la quarta edizione del trofeo nazionale di obbligatori, dove atlete da tutta Italia hanno partecipato per confrontarsi prima delle competizioni dell’anno 2024. La Polisportiva La Rosa Livorno ha partecipato con 6 atlete appartenenti a 6 diverse categorie. Questi i risultati: oro per Emma Falleni cat.pre-Novizi, Oro per Beatrice Nannipieri cat. Novizi Giovani, Oro per Gemma Bastrei cat. Novizi Uisp, Oro per Nina Del Gratta cat. Piccoli Azzurri Debuttanti, Oro per Noemi Giommi Cat. piccoli Azzurri, Oro per Giorgia Faraoni cat. Primavera Debuttanti.

Davvero un trionfo per queste atlete che hanno fatto strike alla prima uscita alla gara di esercizi obbligatori. L’allenatrice in pista con loro a Bologna, Cinzia Savi, si ritiene molto soddisfatta per il risultato anche perché era una prova importante per testare il confronto con le altre atlete di livello nazionale. La preparazione di queste atlete continuerà intensamente ma certo anche con grande motivazione. Soddisfatto il presidente della Polisportiva La Rosa Livorno Mario Tinghi e il team dei tecnici che si complimentano per i risultati raggiunti.

Condividi:

Riproduzione riservata ©