Pattinaggio. La Polisportiva La Rosa si laurea vice campione d’Italia a Riccione

Valanghe di ori, argenti e bronzi nelle varie categorie per le bravissime atlete della società del presidente Mario Tinghi. Sui gradini più alti del podio la mascotte di soli 5 anni Matilda Mazzola, negli esordienti Regionali A la splendida Bianca Secchioni. Ori nella altre categorie anche per Gemma Bastrei, Emma Falleni, Ludovica Mazzola e Beatrice Nannipieri

È stata un intensa settimana quella passata presso il palazzetto dello sport di Riccione, che ha ospitato il Campionato Nazionale ACSI intitolato “Città di Riccione” dove oltre 800 atleti provenienti da tutt’ Italia si sono esibiti e confrontati ad un evento prestigioso.

La Polisportiva La Rosa Livorno ha conquistato la medaglia d’argento come squadra partecipante.

Il campionato ha avuto inizio lunedì 10 marzo con la mascotte della società, una fantastica Matilda Mazzola di soli 5 anni, che ha conquistato ed emozionato, durante la sua esibizione sulle note del Re Leone, sia il pubblico che la giuria ottenendo la medaglia d’oro nella categoria Primi Passi Cuccioli. A seguire nelle giornate altre 23 atlete si sono esibite nelle varie categorie ottenendo risultati di rilievo.

Nella categoria Primavera 1, classe 2017/16, Eleonora Ferrigno conquista un argento, Anita Angeli un bronzo. Adele Romanelli conquista un oro, seguita da Emily Baggiani che vince un argento, e ancora sul podio con la medaglia di bronzo Gea Pellegrini, al quarto posto Alessia Barontini, queste atlete hanno fatto strike nella categoria Primavera 2 classe 2015/14.

Nella categoria Fantastic 3, classe 2015, Camilla Rossi conquista una prestigiosa medaglia di bronzo, Martina Vincenti si classifica al primo posto insieme a Vittoria Gentili che giunge terza nella categoria Fantastic 4 classe 2013,

Nelle categorie ACSI sono stati raggiunti i seguenti risultati. Nella categoria Acsi Giovani 4, Michelle Battini sfiora il podio classificandosi quarta e Bianca Solinas giunge nona, mentre nella categoria Junior Acsi4 Sofia Lavoratori arriva nona e Lisa Morelli dodicesima. Olivia Matilde Bertini nella categoria JFunior Acsi3 si classifica al quinto posto.

Passando alle categorie effettive Bianca Secchioni conquista un oro nella categoria Esordienti Regionali A, classe 2015, seguita da Agata Bertini al quinto posto e Bianca Bencini al sesto posto.

Beatrice Nannipieri conquista un altro oro nella categoria Esordienti A, classe 2015, Gemma Bastrei domina la categoria Esordienti Regionali B, classe 2014 con un oro seguita con un bronzo da Nicole Denaro.

Dalle categorie Giovanissimi A e Giovanissimi B arrivano due brillanti ori per Ludovica Mazzola, classe 2017 e Emma Falleni, classe 2016 che bissa con un altra medaglia d’oro anche nella categoria Giovanissimi Internazionali Solo Dance.

E’ proprio nella Solo Dance che arrivano altre prestigiose medaglie, Beatrice Nannipieri conquista un bronzo nella categoria Esordienti Internazionali Solo Dance e Vittoria Cerase un meritato argento nella categoria Allievi Nazionali Solo dance.

Anche Gemma Bastrei fa il bis conquistando una medaglia di bronzo nella categoria Esordienti Nazionali Solo Dance e Nicole Denaro si classifica al settimo posto.

Questa è stata la prima esperienza di Campionato ACSI per la Polisportiva La Rosa Livorno, che ha gradito l’eccellente e puntuale organizzazione del Campionato, l’ospitalità della città di Riccione, e la serietà della conduzione da parte dell’ente di Promozione ACSI. Tutte le atlete partecipanti sono rimaste soddisfatte dei risultati raggiunti, come l’allenatrice Cinzia Savi che le ha accompagnate. A fare il tifo da casa tutte le altre atlete della Polisportiva La Rosa Livorno, lo staff tecnico, i genitori e il presidente di società Mario Tinghi che approva la decisione motivata di provare l’avventura in questo Ente di Promozione Sportiva

