Pattinaggio. La Polisportiva La Rosa vice campione regionale Fisr

Grazie ai favolosi risultati di tutte le atlete pattinatrici della Polisportiva La Rosa Livorno, possiamo confermare la classifica di società con al secondo posto la società labronica, dietro soltanto alla società campione d'Italia dello scorso anno la Primavera Prato

Grazie ai favolosi risultati di tutte le atlete pattinatrici della Polisportiva La Rosa Livorno, possiamo confermare la classifica di società con al secondo posto la società labronica, dietro soltanto alla società campione d’Italia dello scorso anno la Primavera Prato. Ottimo risultato questo non solo per le svariate medaglie conquistate dalle nostre atlete, ma soprattutto per la politica sportiva importante presa in considerazione quest’ anno, mettendo in campo non solo le tradizionali discipline presentate da anni ma anche discipline nuove per questa società, aumentando l’impegno di molte atlete ma anche la loro complessa e completa preparazione fisica e tecnica. Abbiamo presentato competizioni di singolo per programmi di libero ma anche di esercizi di scuola, chiamati obbligatori, una disciplina che sta alla base dell’ insegnamento e dell’ apprendimento di ogni pattinatore che negli ultimi anni era stata un po’ lasciata alla deriva ma che da quest’ anno la federazione, viste le lacune che lasciava la mancata pratica di questi esercizi, sta di nuovo rilanciando. In questo la polisportiva La Rosa Livorno ha una lunga e importante tradizione annoverando nel passato numerose atlete campionesse italiane, europee e mondiali. È stato importante il supporto dato dalle numerose atlete del formativo che hanno contribuito con i loro successi e prime esperienze ad alimentare il punteggio della società. Importante contributo viene dalle atlete che per la prima volta si sono cimentate alla disciplina dei gruppi e della solo dance. Non per ultimo il contributo dei quartetti. In tutte queste discipline troviamo all’ interno atlete di spicco, atlete emergenti,, atlete promesse del domani, piccoli e grandi campioni. La polisportiva La Rosa Livorno inoltre da qualche anno, ma questo in particolare, ha dato la possibilità a due bambine disabili di partecipare ai campionati di federazione riscuotendo un importante successo per avere iniziative di inclusività.

Un grande plauso va a tutto lo staff tecnico della polisportiva La Rosa Livorno, uno staff di un alto spessore tecnico e con decenni di esperienza a livelli internazionali. Il presidente della polisportiva La Rosa Livorno, Mario Tinghi, ringrazia tutti per il lavoro svolto e l’ impegno quotidiano che ha contribuito a questo importante e soddisfacente risultato. Un grazie va sicuramente ai genitori di tutti questi atleti che si impegnano ad accompagnare a bordo pista tutte queste atlete, sapendo che la scelta consapevole di far praticare uno sport al proprio figlio è un impegno sano e importante per la crescita formativa, intellettuale, e di carattere di ciascuno.

