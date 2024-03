Pattinaggio. La Rosa conquista due podi ai Regionali di Pistoia

Sabato 23 marzo nell’impianto coperto di Valdibrana a Pistoia si sono svolti i campionati regionali di pattinaggio degli esercizi liberi per le categorie Esordienti e Allievi. Giorgia Faraoni ha ottenuto una medaglia d’argento nella categoria Allievi regionali A con un programma eseguito con grinta e determinazione.

Gemma Bastrei si è classificata al 3° posto conquistando una prestigiosa medaglia di bronzo per la categoria Esordienti Regionali A presentando un programma sulle note del film I Pirati dei Caraibi, Nina Del Gratta per la categoria Esordienti Regionali B si è classificata al sesto posto e Margherita Baroncini un quattordicesimo posto nella categoria Allievi Regionali B. Le atlete sono state accompagnate dal tecnico Linda Mattei e seguite anche da Cinzia Savi, Andrea Bientinesi e Viola Barni.

Con questa prima competizione regionale la Polisportiva La Rosa ha raggiunto come classifica di società la quarta posizione. Seguiranno molte altre competizioni, un in bocca al lupo a tutte le prossime partecipanti.

