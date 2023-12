Pattinaggio, La Rosa è sul gradino più alto del podio con “Cats”

Domenica 10 dicembre si è conclusa la 49esima rassegna a livello nazionale dei gruppi Folk di pattinaggio artistico su rotelle nell’impianto sportivo di Mantova organizzato dalla Uisp. La manifestazione ha visto salire sul podio più alto le 8 pattinatrici della Polisportiva La Rosa Livorno che, con la presentazione del famoso musical Cats, ha confermato la supremazia su altri 11 gruppi presentati. Solo pochi giorni fa ricordiamo il titolo regionale. Questa è stata quindi una riconferma della bravura di queste ragazze che hanno accompagnato la loro coreografia con bellissimi abiti e trucco impeccabile, parte necessaria per evidenziare il personaggio. Le presentiamo: Yieily Sanchez Condero, Eva Perullo, Asya Benvenuti, Francesca Barretta, Michelle Battini, Elisa Villantieri, Bianca Solinas e Linda Iriti che hanno incantato il pubblico con la loro alta prestazione tecnica. Sono seguite dal tecnico pluricampione del mondo di danza Gabriele Gasperini e dalla coreografa Viola Barni.

Il presidente della Polisportiva La Rosa Livorno Mario Tinghi insieme a tutto lo staff tecnico si congratula ancora una volta per il prestigioso risultato raggiunto. Prossimo impegno la manifestazione “Natale sui pattini” della Polisportiva La Rosa Livorno il 18 dicembre alla Bastia alle 21, uno spettacolo da non perdere.

