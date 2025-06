Pattinaggio: La Rosa Livorno conquista due titoli Italiani Uisp

A Bologna, sabato 7 giugno, all’interno dell’impianto del Pilastro, sono iniziate le fasi del Campionato Nazionale UISP di pattinaggio e la Polisportiva La Rosa Livorno si è presentata in gara con le sue atlete obbligatoriste conquistando ottimi risultati. Bastrei Gemma conquista il titolo Nazionale nella categoria effettiva di Esordienti B, Bertini Agata conquista il titolo Nazionale nella categoria effettiva Esordienti Regionali A dove Bencini Bianca la segue in quinta posizione,,

Denaro Nicole vince un brillantissimo Argento nella categoria effettiva Esordienti Regionale B, Falleni Emma si classifica Quarta nella categoria effettiva Giovanissimi B, e Mazzola Ludovica quindicesima nelle Giovanissime A. Queste atlete sono state accompagnate dal tecnico Savi Cinzia.

In contemporanea nella pista dove si svolgevano i campionati Nazionali di libero Baroncini Margherita si classifica settima nella categoria Divisione Nazionale A.

Soddisfatto lo staff tecnico per questi primi risultati.

