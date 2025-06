Pattinaggio. La Rosa Livorno, Dorian Dei conquista la medaglia d’argento

Sonno iniziate le competizioni del 4° Trofeo Nazionale dedicato ai pattinatori dei Primi Passi e Giovani Promesse.

Le località che ospitano questo grande evento sono Luni Mare e Massa, in quanto il numero degli iscritti rispetto agli anni precedenti è enormemente aumentato ed è stato necessario svolgere tutte le competizioni in due strutture in contemporanea. La Polisportiva La Rosa Livorno partecipa con oltre sessanta atleti, tra cui anche due atlete con disabilità. L’apertura della prima giornata competitiva della fase Nazionale dei Primi Passi è stata fatta da Amelia Toschi Gascon classificata nona nella categoria Primi Passi B 2015, il giorno seguente Dorian Dei conquista una brillante medaglia d’argento nella categoria Primi Passi D 2017, hanno poi conquistato la decima posizione Sarah Rossi nella categoria Primi Passi B 2012 e Alice Gervasi nella categoria Primi Passi D 2012. Questi atleti che hanno disputato la gara presso l’ impianto ligure di Luni Mare, sono stati accompagnati a scendere in pista da Letizia Tinghi.

Nelle competizioni delle Giovani Promesse, per la categoria Giovani Promesse F 2010/11 Asya Benvenuti si è classificata sesta e Sofia Lavoratori nella categoria Giovani Promesse E 2010/11 si è classificata al nono posto, accompagnate a scendere in pista dal tecnico Agnese Mori.

Le competizioni continuano sia nella sede di Massa che in quella di Luni Mare. Un in bocca al lupo a tutti i pattinatori.

