Pattinaggio La Stella, ottimi risultati ai campionati Fisr regionali e nazionali

Si sono da poco conclusi i campionati Nazionali Fisr di Libero sulle piste di Piancavallo e Bologna. Ottimi piazzamenti per tutte le atlete del Pattinaggio La Stella che hanno partecipato e che si sono guadagnate l’onore di calcare queste piste passando la selezione del campionato regionale con risultati eccellenti.

Nella Categoria Divisione Nazionale C, Fioravanti Aurora si classifica 4ª al campionato regionale. Al campionato nazionale ha passato, con una bellissima performance, la semifinale selettiva e si è classificata nella gara finale al 16° posto su un totale di più di 45 atlete. Nella Divisione Nazionale A, Succi Nina si classifica 8ª al campionato regionale.

Nelle categorie più giovani, Allievi Regionali B ed esordienti regionali B, hanno svolto un brillante e convincente programma di gara le atlete Carnelosso Bianca, che si è classificata 16 ª al campionato regionale, e Frati Mia Ariel, che si è classificata al 10° posto al campionato regionale.

Grandi successi sono arrivati anche nella disciplina degli obbligatori dove Pennacchia Lara ha conquistato la medaglia d’oro sia al campionato regionale che al campionato nazionale Fisr. Si è riconfermata poi campionessa regionale e nazionale Fisr anche Anna Grossi nella categoria cadetti, mentre Succi Nina ha guadagnato un ottimo sesto posto al regionale di obbligatori.

Nella categoria jeunesse Menicagli Viola con la medaglia d’argento al collo si è qualificata come Vice Campionessa Regionale conquistando anche un ottimo 6° piazzamento ai campionati nazionali.

Le più giovani in pista sono Frati Mia Ariel nella categoria Esordienti regionali B che con una esecuzione molto buona degli esercizi obbligatori si è classificata terza portandosi a casa la medaglia di bronzo del campionato Regionale, mentre la compagna Sviato Margot si è posizionata in quinta posizione.

400;”>Per le categorie Allievi ed Esordienti regionali, i campionati nazionali si terranno a settembre.

Questi campionati 2025 hanno portato grandissime soddisfazioni alla società livornese del Pattinaggio La Stella, premiando le atlete per il loro impegno e la loro dedizione. Complimenti a queste atlete e alle loro allenatrici per gli ottimi risultati ottenuti e in bocca al lupo per i prossimi campionati da parte di tutta la società.

