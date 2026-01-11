Pattinaggio, la Toscana celebra i suoi campioni: premiata anche la Polisportiva La Rosa

A Castiglione della Pescaia la festa dei campioni regionali, nazionali e mondiali: in pista anche le giovani promesse e gli atleti disabili, con La Rosa Livorno protagonista tra i premiati

Si è disputata presso il Pattinodromo di Castiglione della Pescaia, in provincia di Grosseto, la manifestazione dedicata a tutti i campioni regionali, nazionali, europei e mondiali della Toscana.

Tra i partecipanti anche Ludovica Mazzola, categoria Giovanissima A, vincitrice del titolo regionale FISR e vicecampionessa italiana nel Trofeo a squadre per le categorie giovanili. Con lei è scesa in pista l’atleta portatrice di disabilità Ginevra Maria Fortuna, ormai tra i simboli del pattinaggio disabili: vincitrice del primo Campionato Disabilità FISR e anche del Trofeo a squadre nella categoria disabili.

Insieme a loro hanno presentato numeri e programmi ricchi di difficoltà tecniche molti altri campioni mondiali: Cocchi Desirée, Buracchi Federico, Fiori Giorgia, Grossi Anna, Stefani Martina, Barsottini Sara, Graziani Federico e altri atleti ancora. Sono stati inoltre premiati atleti e atlete che hanno ottenuto ottimi risultati al Trofeo delle Regioni e ai campionati regionale e nazionale.

Per la Polisportiva La Rosa Livorno, oltre alle già menzionate atlete, hanno partecipato anche Balleri Arianna, atleta portatrice di disabilità, Falleni Emma (categoria Giovanissimi B), Nannipieri Beatrice (Esordiente A), Bastrei Gemma (Esordiente B) e Giommi Noemi (Allievi).

La società Polisportiva La Rosa Livorno è stata premiata come vincitrice del Campionato Regionale FISR e per il 4° posto nella classifica nazionale del Trofeo Tiezzi, sia per la disciplina del singolo (esercizi liberi e obbligatori) sia per quella della solo dance.

Un premio che sottolinea l’alto livello degli atleti in fase di crescita e l’impegno costante di tutto lo staff tecnico nel seguire l’intera società sportiva. Da evidenziare, inoltre, il grande lavoro svolto per portare nel mondo del pattinaggio a rotelle anche atleti portatori di disabilità.

Condividi:

Riproduzione riservata ©