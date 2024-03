Pattinaggio, le atlete della Polisportiva La Rosa in evidenza a Roma

Dal 1 al 3 marzo sono proseguite le gare del trofeo Internazionale di Roma Games of Rome e le atlete Noemi Giommi, Giorgia Faraoni e Margherita Baroncini della Polisportiva La Rosa Livorno si sono confrontate con atlete di livello internazionale. Giommi nella categoria Esordienti B alla gara di libero si è classificata nona mentre il giorno successivo nella categoria Esordienti Internazionali della specialità di solo dance si è classificata al 5° posto. Faraoni, invece, nella categoria Allievi Nazionale è arrivata all’8° posto per la solo dance invece nella categoria Allievi regionali A per gli esercizi liberi è arrivata al 7° posto. Baroncini nella specialità libero per la categoria Allievi regionali B è arrivata al 7° posto. Ottime prestazioni dunque che hanno accontentato l’animo dell’insegnante Cinzia Savi che le ha preparate e seguite durante la gara. Lo staff tecnico della polisportiva La Rosa Livorno si complimenta con le partecipanti per i bei risultati ottenuti.

