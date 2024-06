Pattinaggio. Le Giovani Promesse della Polisportiva La Rosa sugli scudi a Roccaraso

Continuano le gare nel Palaghiaccio Bolino di Roccaraso, dove altre 6 atlete della Polisportiva La Rosa Livorno si sono distinte alla fase nazionale del trofeo Giovani Promesse

Continuano le gare nel Palaghiaccio Bolino di Roccaraso, dove altre 6 atlete della Polisportiva La Rosa Livorno si sono distinte alla fase nazionale del trofeo Giovani Promesse.

Nella categoria Giovani Promesse 2, per la prima volta a confrontarsi con atlete di tutta Italia, sono state Clara Suppa, Emily Baggiani e Chiara Giardi tutte classe 2015 classificandosi rispettosamente sesta, settima e decima.

Nel pomeriggio per la categoria Giovani Promesse 3 anno 2013 altre tre atlete si sono distinte in diverse batterie, in quanto le partecipanti erano davvero tante, dove Agata Bardi ha conquistato una nona posizione, Vittoria Gentili una sesta posizione e Martina Vincenti una decina posizione. Ad accompagnare queste atlete in gara la pluricampionessa mondiale Letizia Tinghi e il presidente della società Polisportiva La Rosa Livorno e consigliere federale Mario Tinghi.

Condividi:

Riproduzione riservata ©