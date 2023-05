Pattinaggio. Le “Giovani Promesse” labroniche protagoniste al campionato regionale

Ben 530 atlete presente in rappresentanza di 80 società in collaborazione con il comitato regionale Fisr. La Polisportiva Bientinese ha messo a disposizione l’impianto per le categorie Giovani Promesse

Il campionato regionale di pattinaggio artistico, che era fissato all’interno della struttura del Circolo Polisportivo La Rosa, si è svolto (causa maltempo) nell’impianto coperto di Bientina. Ben 530 atlete presente in rappresentanza di 80 società in collaborazione con il comitato regionale Fisr. La Polisportiva Bientinese ha messo a disposizione l’impianto per le categorie giovani promesse che nella giornata hanno visto le livornesi dare dei buoni risultati.

Tantissimi gli applausi del pubblico che ad ogni esibizione faceva il tifo.

Categorie giovani promesse: 1ª Sofia Notaristefano (La Cigna), 2ª Nicole Denaro (La Rosa), 4ª Agata Bertini (La Rosa), 5ª Bianca Secchioni (La Rosa), 6ª Alma Simonetti (La Cigna), 7ª Aurora Bertini (La Rosa), 8ª Bianca Bencini (La Rosa), 9ª Agata Bardi (La Rosa), 10ª Nina Guarducci (La Rosa).

Giovani promesse 2012-13: 5ª Vittoria Gentili(La Rosa), 6ª Alyssa Flagiello (La Rosa), 7ª Vittoria Cesare (La Rosa), 9ª Martina Vincenti (La Rosa), 10ª Giorgia Verdone (La Rosa), 12ª Eva Guarducci La Rosa).

Giovani Promesse 2014-15: 1ª Gemma Bastrei (La Rosa)

Giovani Promesse 2012-13: 2ª Sofia Isabella Larini (La Rosa), 3ª Nina Del Gratta (La Rosa) Giovani promesse 2012/13: 1ª Michelle Manolio (La Cigna), 2ª Anna Mengini (La Cigna), 5ª Asya Benvenuti (La Rosa).

Giovani promesse 2009-08: Bianca Solinas (La Rosa), 5ª Pia Francesca Barretta (La Rosa).

Giovani Promesse 2010-11: 1ª Martina Chieppa (La Cigna)

Giovani Promesse 2011: 2ª Margherita Baroncini

Giovani promesse 2012: 1ª Michelle Battini (La Rosa).

Giovani Promesse 2012-13: 6ª Francesca Pireddu (La Cigna), 16ª Chiara Spagnoli (La Rosa), 28ª Caterina Ceccarini (La Rosa).

