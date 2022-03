Pattinaggio, medaglia d’oro per una grande Agnese Mori

A Calenzano sono ripresi i campionati regionali e subito Agnese Mori, portacolori del Circolo Polisportivo Arci La Rosa, si è classificata al primo posto dopo una bellissima interpretazione del disco di gara. Al secondo posto Virginia Ferretti (Polvere di Stelle -Volterra), bronzo per Vanessa Borgonovo (Angel’s Skate).

Per la categoria Juniores nei maschi al primo posto Mattia Agostini (Robur Scandicci), secondo posto per Edoardo Poli (Fiorentina Pattinaggio). Nella categoria Seniores Marta D’Orefice (Pol. Pontedera) metteva tutti dietro, secondo posto per Sara Contardo (Sk. Club Massa), terzo posto per Sara Soldi (Pol. Comunale Cras).