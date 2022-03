Pattinaggio, Mya Balloni ai Regionali di Calenzano

Pattinaggio. A Calenzano sono andati in scena i campionati regionali Toscana-Umbria delle categorie cadetti e jeunesse. Soltanto un’atleta livornese era presente alla competizione: si tratta di Mya Balloni portacolori del Circolo Polisportivo Arci La Rosa che si è classificata al 17° posto.

Al primo posto Martina Stefano (Primavera dello sport Calenzano), 2° posto Noemi Biondi (Patt. Art.S. Mariano PG), 3° posto per Maya Baldini (Fiorentina Pattinaggio).

Nei maschi 1° posto per Niccolò De Desolus, 2° posto per Nicola Cervelleri (Oltrarno Patt.FI). Nella categoria Jeunesse al 1° posto Noemi Filomena (Pol. Pontedera), 2° Ilaria Mattioli (Patt. Art.S. Mariani PG) e al 3° posto Noemi Scatarsi (Oltrarno Patt. FI).