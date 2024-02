Pattinaggio, oro per Nannipieri e Giommi

Ancora gioie per il pattinaggio livornese. Sabato 24 febbraio, nell’impianto coperto di Massa, per la prima volta si sono esibite in una nuova disciplina due atlete della Polisportiva La Rosa Livorno, Beatrice Nannipieri e Noemi Giommi che hanno conquistato 2 medaglie d’oro. Con due impeccabili programmi di Solo Dance hanno tenuto alto il ritmo fino al termine della gara, confermandosi entrambe in vetta alle classifiche della Toscana.

Ancora una volta la Polisportiva La Rosa Livorno mette in campo atleti all’ altezza delle aspettative.

