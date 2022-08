Pattinaggio. Ottimi risultati per le livornesi agli Italiani

Ottimi risultati per Agnese Mori nella categoria Juniores, portacolori del Circolo Polisportivo Arci La Rosa che guadagna un sesto posto insieme a Martina Grechi (Circolo polisportivo arci La Rosa) nella categoria Divisione nazionale “C” con una bella interpretazione del disco di gara

Si sono svolti nei magnifici palazzi del ghiaccio di Pontedilegno e Piancavallo i campionati italiani assoluti di diverse categorie di pattinaggio. Ottimi risultati per Agnese Mori nella categoria Juniores, portacolori del Circolo Polisportivo Arci La Rosa che guadagna un sesto posto insieme a Martina Grechi (Circolo polisportivo arci La Rosa) nella categoria Divisione nazionale “C” con una bella interpretazione del disco di gara.

Nella categoria Divisione Nazionale “A” Aurora Fioravanti (Pattinaggio Artistico La Stella).

34° posto per Olivia Di Giorgi (Circolo polisportivo arci La Rosa) e 36° posto per Vittoria Pireddu (Circolo arci La Cigna Gymnasium).

Condividi: