Pattinaggio, Pallavicini è oro ai regionali giovanili

Nella categoria Giovanissimi “B” 4° posto per Noemi Giommi (Circ. Pol. Arci La Rosa)

Si sono svolti a Maliseti (PO) i campionati giovanili con il metodo Roll-Art che ha trovato le atlete giovanili per la prima volta di fronte a questo giudizio da parte dei giudici.

La gara è scorsa bene anche con il nuovo metodo e le atlete lo hanno assorbito egregiamente. Per i campionati italiani nei due mesi che mancano occorre però una preparazione più approfondita. Nella categoria Giovanissimi “A” oro per Noemi Pallavicini (La Cigna-Gymnasium). Nella categoria Giovanissimi “B” 4° posto per Noemi Giommi (Circ. Pol. Arci La Rosa).

Nella categoria Allievi “A” 9° posto per Anna Grossi (Soc. Pattinaggio La Stella), 18° posto per Nina Succi (Soc. Pattinaggio La Stella). Nella categoria Allievi “B” Martina Vanni (La Cigna Gymnasium) raccoglie un 16° posto.