Pattinaggio. Perfetti, Dei e Bertini oro ai nazionali UISP

Per la polisportiva La Rosa Livorno si sono cimentate in questa lungo appuntamento oltre 35 atleti, molti di questi hanno conquistato podi e posizioni importanti anche in più discipline. A seguire tutti questi atleti sono state i tecnici Savi Cinzia per il libero e Barni Viola per la dance

Le numerose competizioni svolte in quattro impianti diversi dell’ Emilia Romagna e della Toscana, dividendosi le piste di pattinaggio a Bologna, Calderara di Reno e Massa , hanno visto partecipare oltre tremila atleti al campionato nazionale Uisp diversificando le specialità di libero, obbligatori, solo dance, e per categoria, agoniste effettive, uga e formula, nel periodo più caldo dell’ estate. Per la polisportiva La Rosa Livorno si sono cimentate in questa lungo appuntamento oltre 35 atleti, molti di questi hanno conquistato podi e posizioni importanti anche in più discipline. A seguire tutti questi atleti sono state i tecnici Savi Cinzia per il libero e Barni Viola per la dance.

dir=”auto”>Uno strepitoso oro raggiunto con un punteggio oltre il 9 è stato conquistato da Perfetti Giuliana classe 2001 categoria Formula 6, invece altri tre ori li hanno vinti Mazzola Matilda classe 2020 nell’ Uga bianco e Dei Dorian classe 2017 e Bertini Mattia classe 2019 nell’ Uga verde. Per la disciplina degli obbligatori Bertini Agata conquista un argento e Barontini Alessia un ottava posizione classe 2015 categoria Esordienti Regionali B, Denaro Nicole, classe 2014, vince un Bronzo nella categoria Allievi Regionali ma negli esercizi liberi conquista un Argento.

Ferrigno Eleonora classe 2017 conferma l’ Argento anche per questo anno nella categoria Formula PromoA.

Falleni Emma, classe 2016, raggiunge il Bronzo nella categoria Esordienti A, mentre un Bronzo arriva con Vinciguerra Viola, classe 2020 nella categoria Uga azzurro dove Crespi Aurora arriva al nono posto.

Un altro Bronzo arriva da Mazzola Ludovica, classe 2017 nella categoria Giovanissimi B.

Sfiora il podio Lavoratori Sofia , classe 2010 nella categoria Formula 2 .

Nella solo dance , per le danze free due bronzi per Bastrei Gemma , classe 2014 nella categoria Nazionale Allievi e Del gratta Nina

, classe 2013 . Sfiora il podio Pisano Anna, classe 2008, nella categoria NazionaleJunior.

Con ottime posizioni si sono esibite Petri Agata,5°, Talamanca Aurora 10°, Zannotti Chiara 6°, Giommi Noemi 7°, come Angeli Anita, Benvenuti Asya, Faccin Matilde.

Secchioni Bianca giunge al 9°posto, Baggiani Emily all’11°, Verdone Giorgia al 13°, Baroncini Margherita al 16°, Di Perna Cecilia al 19°, Bertini Olivia Matilde al 21°, Faraoni Giorgia al 22°, Bosinco Mia al 23° posto.

Queste atlete e atleti hanno rappresentato la polisportiva La Rosa Livorno in tutta Italia, portando esempio di adattamento, precisione, tecnica e interpretazione a tutte le competizioni. Ringraziamo con un applauso tutti gli atleti che si sono esibiti e un grazie a tutti gli accompagnatori, genitori, che hanno permesso a questi atleti di raggiungere questi traguardi.

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