Pattinaggio, pioggia di medaglie a Grosseto per la Polisportiva La Rosa

Nel weekend del 6-7 aprile si sono svolte alcune delle fasi regionali del campionato Uisp di pattinaggio di categoria nell’impianto di Grosseto dove le pattinatrici della Polisportiva La Rosa Livorno hanno conquistato tante medaglie durante la gara degli esercizi liberi.

Emma Falleni, oro categoria Novizi Giovani anno 2016, Gemma Bastrei ha messo al collo un oro nella categoria Piccoli Azzurri debuttanti anno 2014. Nina Del Gratta Primavera debuttanti, oro categoria 2013, Beatrice Nannipieri argento categoria Novizi UISP anno 2015, Noemi Giommi bronzo categoria Primavera anno 2013.

Tutte queste atlete durante gli esercizi liberi hanno dimostrato di avere una grande maturità nella spettacolarità scenica in pista tanto da meritarsi un secondo punteggio molto più alto del punteggio tecnico, sottolineando l’ottima capacità interpretativa che trascina il pubblico presente in lunghi applausi. Queste atlete sono seguite dal tecnico Cinzia Savi, dal preparatore atletico della nazionale Andrea Bientinesi, dalla coreografa Viola Barni. Ancora numerose le competizioni per le atlete della polisportiva La Rosa Livorno, un grande in bocca al lupo a tutte.

