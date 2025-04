Pattinaggio. Pioggia di medaglie ai Regionali Fisr e Uisp

La giornata del 25 aprile ricchissima di appuntamenti sportivi, dove per il pattinaggio di alto livello per le categorie effettive Agonistiche si sono disputati in contemporanea i campionati regionali Fisr di Solo Dance e i campionati Regionali Uisp. Nel palazzetto di pattinaggio di Massa, lo Skating Club Massa ha ospitato il campionato di Solo Dance per le categorie di Divisione Nazionale, Allievi Esordienti e Giovanissimi. La Polisportiva La Rosa Livorno ha conquistato una medaglia d’ Oro nella categoria Giovanissimi B con Falleni Emma che ha divertito tutto il pubblico scatenando tutto il suo carisma, un quarto posto per Beatrice Nannipieri nella categoria Esordienti A.

Invece nell’ impianto di Olmatello a Firenze nel PalaRotelle, nel pomeriggio si è disputata la fase del campionato Regionale Uisp per le categorie Giovanissimi, Esordienti e Allievi nella disciplina di Pattinaggio Libero. La squadra delle pattinatrici della Polisportiva La Rosa Livorno si è presentata con undici atlete e il bottino conquistato è stato il seguente:

– Mazzola Ludovica Oro nelle Giovanissime A

– Falleni Emma Oro nelle Giovanissime B

– Denaro Nicole Oro e Bastrei Gemma Argento nelle Esordienti Regionali B

– Del Gratta Nina Oro e Cerase Vittoria una ottava posizione nelle Allieve Regionali A

– Faraoni Giorgia Argento nelle Allieve Regionali B

– Secchioni Bianca quarta, Bertini Agata nona e Bencini Bianca dodicesima nella categoria Esordienti Regionali A

– Nannipieri Beatrice quarta nella categoria Esordienti A

Ad accompagnare in tutte queste fasi di campionato le atlete sono state Barni Viola e Savi Cinzia.

