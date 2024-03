Pattinaggio. Pioggia di medaglie per i Primi Passi del Circolo La Cigna

Ottimi risultati per le piccole atlete del Circolo La Cigna che hanno dimostrato il loro valore tecnico e coreografico, ottenendo primi posti in tutte le categorie a cui hanno partecipato

Sabato 2 marzo sulla pista “Le Fornaci” a Pistoia si sono svolti i campionati interprovinciali di pattinaggio per la categoria Primi Passi Fisr. Ottimi risultati per le piccole atlete del Circolo La Cigna che hanno dimostrato il loro valore tecnico e coreografico, ottenendo primi posti in tutte le categorie a cui hanno partecipato.

Le atlete sono: Pirozzi Diana, Scorolli Virginia, Mainardi Ginevra, Pagnini Linda, Cioni Margherita, Cioni Matilde, Ricci Alessia, Bernardi Iris, Picchi Aurora, Chiti Tessa, Pancrazzi Alice e Calzolaro Giulia.

Per l’occasione le atlete erano accompagnate dai tecnici Possenti Debora, Blasizza Martina e Cellini Alessia . La società si complimenta con tutte le atlete per gli ottimi risultati ottenuti e augura un proseguo di stagione da grandi protagoniste.

