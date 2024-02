Pattinaggio. Pioggia di medaglie per la Polisportiva La Rosa

Nei due weekend di fine gennaio e i primi di febbraio 11 atlete della Polisportiva La Rosa Livorno hanno preso parte ai campionati interprovinciali di Maliseti Prato e Grosseto, conquistando 14 medaglie

Nei due weekend di fine gennaio e i primi di febbraio 11 atlete della Polisportiva La Rosa Livorno hanno preso parte ai campionati interprovinciali di Maliseti Prato e Grosseto, conquistando 14 medaglie. Nella giornata degli esercizi obbligatori, per la provincia di Livorno abbiamo FALLENI EMMA 1 Class Giovanissimi A, BASTREI GEMMA 1 class Esordienti A, FARAONI GIORGIA 1 class Allievi A, GIOMMI NOEMI 1 class Esordienti B, DENARO NICOLE 1 class Esordienti I REG A, DEL GRATTA NINA 1 class Esordienti REG B, ALLEGRANTI AZZURRA 2 class CADETTI, GIOMMI ASYA, BALLONI MYA, PISANO ANNA rispettivamente 1.2.3 classificate nella cat Jeunesse.Nella giornata degli esercizi liberi hanno raggiunto ottimi risultati le seguenti atlete:

BARONCINI MARGHERITA 3 class ALLIEVI REG B, FARAONI GIORGIA 1 class ALLIEVI A, DEL GRATTA NINA 1 class ESORDIENTI REG B, BASTREI GEMMA 1 class ESORDIENTI REG A

Le altre atlete delle società di Livorno presenti si sono classificate, BIAGI ASYA, NOTARI STEFANO SERENA rispettivamente al 1, 2 posto nella categoria ALLIEVI REG B per la società La Cigna Gymnasium, mentre le atlete della Stella si sono classificate 2 posto FRATI MARIA cat ESORDIENTI REG A, PENNACCHI ILARIA 1 class DIVISIONE NAZ. B, GROSSI ANNA, SUCCI NINA, MENICAGLI VIOLA, 1, 3, 4 class .

Come inizio stagione gare possiamo ritenerci soddisfatti dei risultati ottenuti anche con il confronto con le altre province Toscane, dove la Polisportiva La Rosa Livorno ha raggiunto per le competizioni degli esercizi obbligatori la terza posizione dietro alla società campione d’Italia Primavera Prato, Unsp Albinia Grosseto secondi in Toscana.In 15 esima posizione La Stella di Livorno.

Per la classifica società sugli esercizi liberi al momento la Polisportiva La Rosa Livorno è al secondo posto solo di mezzo punto da altre 5 società a pari punti al primo posto…le gare continuano nelle prossime settimane e auguriamo a tutte le atlete che scenderanno in gara un forte in bocca al lupo.

Soddisfatto lo staff tecnico della Polisportiva La Rosa Livorno che segue le atlete agoniste composto dal tecnico federale Ferretti Laura, dal preparatore atletico della Nazionale Andrea Bientinesi, dai tecnici Savi Cinzia e Linda Mattei, dalla coreografa Viola Bardi. Un plauso particolare dal presidente della Polisportiva La Rosa Livorno Tinghi Mario Consigliere Nazionale della FISR che festeggia i bei risultati ottenuti da tutti gli atleti labronici.

