Pattinaggio, pioggia di medaglie per La Rosa Livorno al Trofeo Torre Pendente di Pisa

La società livornese protagonista alla seconda edizione della manifestazione organizzata dall'ASD Academy Pisa: oltre 40 atleti in gara e numerosi piazzamenti sul podio nelle diverse categorie, comprese le competizioni dedicate agli atleti con disabilità

Si è conclusa la seconda edizione del Trofeo Torre Pendente, manifestazione organizzata dall’ASD Academy Pisa al complesso polivalente coperto di pattinaggio della città. L’evento ha richiamato oltre 200 atleti, impegnati in numerose categorie e discipline per mettere in mostra le proprie capacità tecniche. Il trofeo era aperto a tutti i livelli, con gare di solo dance, singolo, categorie formative e federali, oltre alle competizioni riservate agli data-start=”865″ data-end=”890″>atleti con disabilità.

La Polisportiva La Rosa Livorno si è presentata con oltre 40 atleti, conquistando un ricco bottino di medaglie e piazzamenti.

Nella categoria Primi Passi 2021 medaglia d’oro per Giulia Di Cesare e Viola Vinciguerra. Tra i Primi Passi 2020 argento per data-start=”1169″ data-end=”1186″>Aurora Crespi, oro per Agata Petri, argento per Aurora Talamanca e bronzo per Olivia Mancosu. Nei Primi Passi 2019 argento per Killary Giorgia Smerilli, mentre nella Basic 2020 bronzo per Anna Petta. Oro anche per Mattia Bertini nei data-end=”1458″>Primi Passi 2019, argento per Eleonora Ferrigno nella categoria Fantastica 2017 e oro per Dorian Dei tra i Pulcini B 2017.

Medaglia di bronzo per Vanessa Corda nei Pulcini B 2016/2015. Tra i Pulcini A 2018 bronzo per Mia Bosinco, mentre nei Pulcini B 2017/2016 si sono classificate Sofia Trigilia (6ª), Nicole Di Girolamo (8ª) e Kiara Mehmeti (10ª).

Ancora podi con Matilde Falciani, argento nei Pulcini A 2018, e Stella Giusti, bronzo nei Pulcini B 2017/2016. Nella stessa categoria si sono piazzate anche Italia Giannotta (4ª), Emma Gentini (5ª), Amina Cuko (6ª), Greta Giannelli (7ª), Alisia Pirelli (8ª), Gaia Nesti (9ª) e Caterina Cecere (10ª).

Nella categoria Basic 5 2016/2017 Miriam D’Agostino ha chiuso al 4° posto, seguita da Gioia Guida (6ª), Chiara Corsini (7ª), Anna Vestri (8ª) e Nicole Rossi (10ª). Nella Basic 2015 quarto posto per Ajra Cuko.

Tra le Juniores ACSI 2013 medaglia di bronzo per Olivia Matilde Bertini, mentre nella categoria Juniores ACSI 2010 e precedenti si sono classificate Francesca Pia Barretta (4ª), Chiara Zannotti (5ª), Sofia Lavoratori (6ª) e Giorgia Verdone (7ª). Mya Castagnoli ha concluso al 12° posto nella categoria Classic 2015.

Ottimi risultati anche nella categoria Federale Esordiente Regionale B, con Agata Bertini sul gradino più alto del podio e Bianca Bencini medaglia d’argento.

Grande soddisfazione, infine, nelle gare dedicate agli atleti con disabilità, dove sono arrivate tre medaglie d’oro grazie alle prestazioni di Ginevra Maria Fortuna (2014), Arianna Balleri (2015) e Marta Vinciguerra (2005).

Ad accompagnare gli atleti in pista sono stati i tecnici Cinzia Savi, Giuliana Perfetti e il maestro inclusivo Letizia Tinghi.

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