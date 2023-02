Pattinaggio, pioggia di medaglie per le livornesi ai regionali giovanili

In foto Diamante Profeti, Matilde Faccin, Noemi Burini e Giorgia Faraoni

A Pistoia si sono svolti i campionati regionali giovanili e le pattinatrici livornesi si sono imposte in alcune categorie, conquistando il podio

Categoria Allievi Regionali “A”: oro per Serena Notaristefano (La Cigna Gymnasium), argento per Asia Biagi (La Cigna Gymnasium)

Categoria Allievi Regionali “B”: oro per Diamante Profeti (Circolo La Rosa, argento per Matilde Faccin (Circolo La Rosa), bronzo per Angelica Bronchio (Pattinaggio La Stella)

Categoria Esordienti Regionali “B”: oro per Giorgia Faraoni (Circolo La Rosa), argento per Noemi Burini (Circolo La Rosa).

